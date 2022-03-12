Конгрессмен США рассказал о секретных брифингах по судьбе Зеленского

У президента Украины Владимира Зеленского нет никаких шансов, в нынешней ситуации киевские власти «быстро развалятся», сообщил американский конгрессмен Даррелл Исса, добавив, что это обсуждается на секретных брифингах без участия президента Украины.

«К счастью, президент Зеленский не присутствует на наших секретных брифингах, где неоднократно говорилось, что у него нет шансов, он не выживет и быстро рухнет. Мы снабжаем его как будто для того, чтобы он потерпел неудачу», – сообщил в эфире Fox Business Дарелл Исса, передает «Комсомольская правда».

Также конгрессмен добавил, что помощь американской стороны сейчас, по сути, не несет реальной пользы для Украины. Однако он отметил, что считает санкции США, которые вводятся против России, «неблагоразумными».

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов лично просить президента РФ Владимира Путина об убежище для Владимира Зеленского, если тот будет готов к диалогу, иначе украинского лидера ждет участь экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

Также Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому передать власть Виктору Януковичу и «уповать на судьбу», чтобы отчасти искупить свою вину.