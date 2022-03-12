Москва обвинила Киев в попытке спровоцировать аварию на ЧАЭС

Подконтрольные Киеву формирования регулярно осуществляют провокации с целью создания на ЧАЭС аварийной обстановки, которые Запад использует для нагнетания антироссийской истерии в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ), сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«В последнее время представители киевского режима, в том числе государственной инспекции ядерного регулирования Украины, сделали ряд информационных вбросов по поводу ситуации вокруг Чернобыльской атомной электростанции. Они не соответствуют действительности и являются дезинформацией», – приводит ответ Захаровой ТАСС.

Как подчеркнула дипломат, представители западных стран, поддерживая украинские диверсии в отношении ядерных объектов, ставят под угрозу граждан России, Украины и всей Европы. «Атаки против своих же ядерных объектов становятся уже визитной карточкой правящего на Украине режима. Вина за это полностью ложится на Киев, американских хозяев Владимира Зеленского и вассалов США по НАТО. Без такой поддержки эти провокации потеряли бы смысл, – добавила она. – Западные политические авантюристы, поощряющие действия Зеленского, ставят под угрозу жизнь не только граждан Украины и России, но и всей Европы».

Как отметила официальный представитель МИД РФ, российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС таким образом, чтобы не наносить ущерб ее безопасности. «Достигнута договоренность с военнослужащими украинского отдельного батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности ее энергоблоков и саркофага. Радиационный фон на ЧАЭС в норме, что подтверждается в том числе МАГАТЭ», – продолжила она.

Дипломат также указала, что подконтрольные Киеву формирования «регулярно осуществляют провокации, которые направлены на создание на ЧАЭС аварийной обстановки». «В частности, 9 марта ВСУ целенаправленно осуществили диверсию и повредили линию электропередачи, питающую систему охлаждения хранилища отработавшего ядерного топлива, расположенного на территории ЧАЭС, одновременно создав препятствия для ее восстановления ремонтниками», – подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Запад использует подобные провокации «для нагнетания антироссийской истерии на различных международных площадках, в частности в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ)». «Заверяем, что последствия данной диверсии были оперативно преодолены: подключены резервные дизель-генераторы, а впоследствии возобновлено электроснабжение по постоянной схеме от белорусской энергосистемы. Намерены и далее прилагать все усилия для безопасности данного объекта», – резюмировала Захарова.

Накануне президент РФ Владимир Путин поблагодарил главу Белоруссии Александра Лукашенко за быстрое восстановление белорусской стороной электроснабжения Чернобыльской АЭС (ЧАЭС). 9 марта украинский системный оператор НЭК «Укрэнерго» заявил о полном обесточивании Чернобыльской атомной электростанции. После этого МАГАТЭ перестало получать данные от систем мониторинга Чернобыльской АЭС.

В тот же день Минобороны РФ обвинило украинских националистов в нанесении ударов по подстанции и линиям электропередачи, питающим ЧАЭС. В результате российские специалисты приняли оперативные меры по переходу на резервные источники питания.

27 февраля в Киеве заявили, что не могут гарантировать ядерную безопасность на Чернобыльской АЭС в рамках своих международных обязательств. Украина просила МАГАТЭ создать специальную рабочую группу для наблюдения за действиями РФ на ЧАЭС.

Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы подписавшие Будапештский меморандум страны предоставили Киеву гарантии безопасности. В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия. После этого РФ начала военную операцию с целью демилитаризации и денацификации Украины, подразделения Воздушно-десантных войск РФ взяли под контроль территорию в районе Чернобыльской АЭС.

В феврале на Мюнхенской конференции по безопасности президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил министерству иностранных дел созвать саммит стран – участниц Будапештского меморандума. «Если он не состоится или не предоставит Украине гарантии безопасности, то будет признан Киевом как недействительный вместе с пунктами, подписанными в 1994 году», – сообщил Зеленский. По мнению эксперта, Украина, признав Будапештский меморандум недействительным, может попытаться создать «грязную бомбу». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Зеленский шантажирует Запад «грязной бомбой».