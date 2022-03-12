 

Минобороны опубликовало карту районов Украины, перешедших под контроль ВС России

12.03.2022, 5:00, Новости дня
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Министерство обороны РФ впервые показало точную карту южных территорий Украины в районе Мариуполя, где под контроль ВС РФ и Народной милиции ДНР перешел город Волноваха.

ВС РФ вышли на рубеж населенных пунктов Новодонецкое – Новомайское – Егоровка. В районе Благодатного показаны попавшие в окружение части войск Украины. Также из карты следует, что украинские войска организуют укрепрайоны в населенных пунктах, передает РИА «Новости».

Напомним, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

По данным на 11 марта, уничтожены более 3,3 тысяч объектов военной инфраструктуры, а также 98 самолетов, 1041 танк и другие боевые бронированные машины, 113 реактивных систем залпового огня и 118 беспилотников, в том числе турецких Bayraktar TB2.

Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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