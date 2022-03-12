 

Байден пообещал Третью мировую за любое движение РФ в сторону НАТО

12.03.2022, 5:00, Новости дня
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Военные США отправлены к границам России, США ответят на любой шаг РФ в сторону НАТО, хоть это и приведет к мировой войне, сообщил президент США Джо Байден.

«Вот почему я отправил 12 тысяч военных на границы с Россией – в Латвию, Эстонию, Румынию и так далее. Потому что если будет хоть одно движение, гарантирую, мы ответим. И будет Третья мировая война. Но у нас есть священное обязательство», – сказал Байден на демократической конференции, передает РИА «Новости».

Ранее Джо Байден заявил, что необходимо сделать все, чтобы избежать Третьей мировой войны, а к этому приведет любое столкновение РФ и НАТО.

Также он заявил о прекращении импорта из РФ водки, морепродуктов и алмазов в рамках санкций из-за событий на Украине.

Как сообщили в Белом доме, Байден подписал указ, запрещающий экспорт в Россию предметов роскоши, таких как автомобили, одежда, ювелирные изделия.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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