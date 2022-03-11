В ООН ничего не знают о биологическом оружии в Украине, но знают сколько там погибло детей

Совет Безопасности ООН собрался сегодня по требованию России на экстренное заседание, чтобы обсудить сообщения о якобы существующей в Украине военной биологической программе. Высокий представитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Исуми Накамицу заявила, что ООН ничего не известно о каких-либо таких программах. Заместитель Генсека по политическим вопросам Розмари Дикарло сообщила, что российские войска продолжают наступление в Украине и стремятся взять в кольцо несколько городов на юге, востоке и севере страны, а также наносят неизбирательные удары по населенным районам.

По ее словам, российские силы сконцентрированы и на нескольких подступах к Киеву. Особое беспокойство в ООН вызывает ситуация в Мариуполе, Харькове, Сумах и Чернигове, где обстреливаются жилые кварталы и гражданская инфраструктура.

– Это приводит к росту числа убитых и раненых среди мирного населения, – добавила Дикарло. – Масштабы разрушений ужасают.

Она напомнила, что гражданское население платит самую высокую цену: лишь по подтвержденным ООН данным на 11 марта, с начала военных действий 24 февраля погибли 564 мирных жителя, включая детей, и 982 – получили ранения. При этом реальные цифры – гораздо выше.

Напомним, что это четвертое по счету чрезвычайное заседание по Украине с начала военного вторжения России в эту страну. Первые проводились по просьбе США и других стран и были посвящены гуманитарной ситуации, а также вопросам безопасности, в том числе связанным с угрозами для украинских атомных станций.

Сообщения об использовании кассетных боеприпасов

Как заявила сегодня Розмари Дикарло, поступают вызывающие доверие данные о том, что в ходе нападения на Украину. Россия использует кассетные боеприпасы, в том числе при обстреле густонаселенных районов. Она напомнила, что международное гуманитарное право запрещает неизбирательные атаки, в том числе с применением кассетных боеприпасов, которые отличаются неизбирательным поражением.

– Нападения на гражданское население и гражданские объекты, а также так называемые ковровые бомбардировки городов и деревень, также запрещены международным правом и могут подпадать под определение военных преступлений, – подчеркнула заместитель Генсека по политическим вопросам.

Нападения на больницы

По состоянию на 10 марта Всемирной организации здравоохранения удалось подтвердить 26 нападений на медицинские учреждения, медработников и машины скорой помощи. В результате этих инцидентов погибли 12 человек и 34 получили ранения.

– В этот список входит и бомбежка 9 марта роддома в Мариуполе, – сообщила Дикарло. – Мы безоговорочно осуждаем такие нападения. Они несут смерть и разрушения, а также лишают людей столь необходимых услуг и подвергают опасности еще многие жизни.

– Мы не устаем повторять: нападения на гражданское население, жилые дома, больницы, школы, детские сады – недопустимы и не могут быть оправданы ни при каких обстоятельствах. Все сообщения о нарушении международного гуманитарного права должны быть расследованы, а виновные в них – привлечены к ответственности, – добавила Розмари Дикарло.

Миллионы жителей Украины нуждаются в помощи

По ее словам, сегодня миллионы жителей Украины остро нуждаются в помощи, в их числе – два миллиона внутренне перемещенных лиц. ООН наращивает оказание помощи там, где это позволяют условия безопасности. Представительница всемирной организации призвала международное сообщество обеспечить финансирование этих усилий.

Она также коснулась вопроса безопасного исхода мирных жителей из зон активных боевых действий. 9 марта благодаря такой возможности удалось эвакуировать 51 тысячу человек. В то же время, чтобы нуждающиеся в помощи могли получить ее, необходимо обеспечить доступ к ним гуманитарных сотрудников.

Дикарло сообщила, что число беженцев из Украины уже превысило 2,5 млн человек, и поблагодарила соседние страны за великодушие. Она призвала активизировать усилия, направленные на то, чтобы остановить кровопролитие, в частности, предложив участникам недавней встречи в Турции – главам МИД Украины и России – развивать эти контакты и дальше.

– Логика диалога и дипломатии должна взять вверх над логикой войны, – убеждена представительница ООН.

Последствия войны за пределами Украины

Организация Объединенных Наций, как в очередной раз подтвердила заместитель Генсека, привержена суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах. По ее словам, по мере продолжения этой войны, в мире все больше говорят о ее последствиях, в том числе за пределами Украины.

– Мы все чаще слышим о “переломном моменте”, “определяющем моменте” и “конце многосторонности”. Я не считаю, что это преувеличение, – предупредила представительница ООН. – Действительно, некоторые из последствий уже дают о себе знать, в экономическом и политическом плане. Возможно, больше всего тревогу вызывает связанная с этим насилием угроза глобальной архитектуре мира и безопасности.

Она призвала международное сообщество сделать все, чтобы остановить эту войну без промедления.

О программах биологического оружия в Украине ничего не известно

Биологическое оружие запрещено международным правом, а его применение может иметь катастрофические последствия. Об этом заявила заместитель Генерального секретаря, Высокий представитель по вопросам разоружения Исуми Накамицу, комментируя сообщения в СМИ о военной биологической программе в Украине.

– Мне известно о сообщениях в [российских] средствах массовой информации, касающихся утверждений о программах биологического оружия [в Украине]. Организации Объединенных Наций ничего не известно о каких-либо программах биологического оружия [в Украине], – сказала Исуми Накамицу.

Биологическое оружие запрещено

Она напомнила, что Конвенция о биологическом оружии 1972 года запрещает разработку, производство, приобретение, передачу, накопление и применение биологического и токсинного оружия. Российская Федерация и Украина являются участниками этого договора. Депозитариями Конвенции являются Россия, Соединенное Королевство и США.

Биологическое оружие было объявлено вне закона с момента вступления в силу Конвенции в 1975 году. Заместитель Генерального секретаря ООН напомнила, что все государства-участники Конвенции, а их 183, обязались «никогда и ни при каких обстоятельствах не разрабатывать, не производить, не накапливать или иным образом приобретать или сохранять» биологическое оружие.

Статья VI Конвенции гласит, что «любое государство – участник настоящей Конвенции, которое констатирует, что какое-либо другое государство-участник действует в нарушение обязательств, вытекающих из положений Конвенции, может подать жалобу в Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. Такая жалоба должна содержать все возможные доказательства, подтверждающие ее обоснованность, и просьбу о ее рассмотрении Советом Безопасности».

Сегодня заместитель Генерального секретаря сказала, что «статья VI Конвенции никогда не была задействована», в том числе в отношении Украины.

АЭС

Исуми Накамицу затронула вопрос о защите атомных электростанций в Украине. Она предупредила, что авария на ядерных объектах Украины может иметь тяжелые последствия для здоровья населения и окружающей среды. Весь мир, по ее словам, должен сделать все для того, чтобы предотвратить такой трагический сценарий. Она осудила нарушения основных требований по обеспечению АЭС и призвала восстановить электроснабжение атомных электростанций.

Постоянный представитель России

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в своем выступлении сообщил о том, что в распоряжении Минобороны России оказались документы, которые подтверждают, что на территории Украины сформировалась сеть из, по крайней мере, 30 биологических лабораторий, в которых проводятся крайне опасные биологические эксперименты, нацеленные на усиление патогенных свойств чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней, с использованием синтетической биологии. Эта работа, по данным российской стороны, ведется в тесном сотрудничестве с США.

Рамках этих проектов, продолжил Небензя, изучались возможности распространения патогенов через мигрирующих птиц, летучих мышей, а также вшей и блох.

– Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ им. Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, большинство из которых относятся к славянскому этносу, – добавил российский дипломат. По версии российской стороны, речь могла идти работе над биоагентами, способными избирательно поражать различные этнические группы.

Постоянный представитель США

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что «Россия созвала сегодняшнее заседание с целью распространения лжи и дезинформации».

– Именно это мы и услышали от российского Постпреда, – отметила она. – Мы также слышали выступление госпожи Накамицу, которая заявила, что ООН ничего неизвестно о программах биологического или химического оружия в Украине.

Она напомнила, что США предупреждали международное сообщество о том, что Россия готовится к вторжению в Украину и будет «производить предпосылки», чтобы обосновать свои действия.

– Сегодня Россия использует Совбез, чтобы легитимизировать дезинформацию и обмануть людей, чтобы оправдать войну, которую президент Путин решил вести против украинского народа. И Китай, также распространяет дезинформацию, чтобы поддержать возмутительные обвинения, выдвинутые Россией, – отметила Линда Томас-Гринфилд.

По словам американского дипломата, сама Россия долгие годы в нарушение международного права продолжала иметь программу биологического оружия. Она обвинила Россию в применении химического оружия. В этом контексте посол напомнила об отравлении Алексея Навального, а также Сергея и Юлии Скрипалей нервными агентами, а также стремлении России защитить режим Асада в Сирии от ответственности за применение химического оружия.

Постоянный представитель Украины

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица перечислил целый ряд «фейковых заявлений России» и отнес к их числу информацию о биологических лабораториях. Среди прочего украинский посол опроверг сообщения «рупора российской лжи» о том, что беременная женщина на фотографии, облетевшей весь мир после бомбежки мариупольского роддома, якобы была актриса. Он сообщил, что вчера эта женщина родила дочку, которую назвала Вероникой.

Постпред Кислица рассказал Совбезу о тяжелой гуманитарной ситуации в его стране, сложившейся в результате агрессии России. Он сообщил, что Россия бомбит жилые районы и вынуждает гражданское населения покидать свои дома, предоставляя «коридоры» только на территорию своей страны или на территорию Беларуси. Так называемые «зеленные коридоры» в Россию и Беларусь украинский дипломат назвал «насильственной депортацией». Постоянный представитель Украины зачитал заявление 194-х Нобелевских лауреатов, которые осудили Россию и заявили о солидарности с Украиной.