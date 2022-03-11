 

Муравьи научились определять раковые клетки по запаху

11.03.2022, 22:35, Новости дня
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Специалисты из CNRS, Университета Сорбонна Париж Норд, Института Кюри и Inserm1 доказали, что определенный вид муравьев может выявлять раковые клетки по запаху. Более подробно исследование на эту тему опубликовано в научном журнале iScience.

Ранее специалисты выяснили, что каждая линия клеток имеет свой собственный запах. Поэтому они предположили, что муравьи могут использовать это для их обнаружения.

Таким образом, исследователи убедились, что после нескольких минут обучения эти насекомые, использующие обоняние для решения повседневных задач, смогли отличить здоровые клетки от раковых.



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