Москвича попытались вовлечь в бои на стороне Киева через знакомство в Сети

Задержан москвич, который собирался принять участие в конфликте на Украине на стороне украинских националистов после интернет-знакомства с девушкой, сообщил источник в силовых структурах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что москвич «задержан при попытке незаконного перехода российско-украинской границы». На допросе он рассказал, что в 2015 году познакомился в соцсетях с девушкой из Киева. При этом он не знает ни ее адреса, ни фамилии, ни контактов. Девушка учила его украинскому языку и уговаривала войти в состав украинских формирований. «Хорошо, что не получилось», – сообщил он.

Напомним, подобные ситуации происходили во время боевых действий против террористов в Сирии, хотя туда после интернет-знакомств в основном ехали девушки. Наиболее известным стал случай студентки МГУ Варвары Карауловой.