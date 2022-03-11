 

Москвича попытались вовлечь в бои на стороне Киева через знакомство в Сети

11.03.2022, 6:15, Новости дня
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Задержан москвич, который собирался принять участие в конфликте на Украине на стороне украинских националистов после интернет-знакомства с девушкой, сообщил источник в силовых структурах.

Источник РИА «Новости» сообщил, что москвич «задержан при попытке незаконного перехода российско-украинской границы». На допросе он рассказал, что в 2015 году познакомился в соцсетях с девушкой из Киева. При этом он не знает ни ее адреса, ни фамилии, ни контактов. Девушка учила его украинскому языку и уговаривала войти в состав украинских формирований. «Хорошо, что не получилось», – сообщил он.

Напомним, подобные ситуации происходили во время боевых действий против террористов в Сирии, хотя туда после интернет-знакомств в основном ехали девушки. Наиболее известным стал случай студентки МГУ Варвары Карауловой.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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