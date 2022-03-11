 

Пентагон сообщил об отсутствии планов размещать ЗРК Patriot на Украине

11.03.2022, 3:30, Новости дня
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Обсуждения размещения ЗРК Patriot на Украине не ведется, сообщил представитель Пентагона высокого ранга.

В военном ведомстве заявили, что размещение ЗРК Patriot потребовало бы присутствия в стране американских военных, а США «ясно дали понять, что американские силы воевать на Украине не будут», передает РИА «Новости».

При этом официальный представитель госдепартамента Нед Прайс сообщил, что США продолжат поставки «зенитных систем» на Украину. Он указал, что «российское присутствие в воздухе» над Украиной «значительно, но его эффективность ограничена украинскими стратегическими, оперативными, тактическими средствами ПВО наземного базирования». 

По его словам, «значительная часть» ущерба, который понесла Украина, стала «следствием ракетного огня, артиллерии» со стороны России, а «это не то оружие, с которым лучше всего бороться самолетами». По словам Прайса, США знают, что в распоряжении ВВС Украины остаются несколько полностью боеготовых эскадрилий.

Прайс заявил, что передача польских МиГ-29 Украине с военной базы США или НАТО не представляется возможной, поскольку такой шаг рассматривался бы РФ как эскалация, передает ТАСС.

Напомним, предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе вызвало грандиозный международный скандал. Вероятно, Польша пыталась за счет американцев обновить и усилить свой военно-воздушный парк: отдать Украине советские истребители МиГ-29, получив от США подержанные F-16. Пентагон предложил отправлять на Украину системы ПВО вместо МиГ-29.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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