 

Словения захотела потратить замороженные в ЕС средства РФ на Украину

11.03.2022, 3:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Средства российских предпринимателей и российских госорганизаций, замороженные в ЕС, можно направить на поддержку Украины, сообщил глава правительства Словении Янез Янша.

Янша сообщил в Версале, где проходит неформальный саммит ЕС, что «есть идея создать фонд на европейском уровне, в который бы были направлены деньги, замороженные сейчас на счетах российских олигархов или российских госорганизаций, для возмещения ущерба».

Кроме того, он заявил, что Украина «должна получить гарантированное членство в ЕС» и призвал к скорейшему отключению ЕС от российских источников энергии. Янша полагает, что отключение должно произойти как можно скорее, «так как говорить о том, что это произойдет через десять лет, оскорбительно для тех, кто погибает на войне», передает РИА «Новости» со ссылкой на STA.

Напомним, Россия 24 февраля начала военную спецоперацию на Украине с целью ее денацификации и демилитаризации. В планы Москвы не входит оккупация Украины. При этом киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины, суд над нацистскими преступниками, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Байден обвинил соцсети в убийствах людей

18.10 / В США следят за ситуацией с Саакашвили – посол

02.04 / США обвинили Россию в «дестабилизирующих» действиях на востоке Украины

08.04 / Spiegel – премьер Баварии сделал предзаказ «Спутника V» — и его тут же раскритиковали за хвастовство и эгоизм

18.11 / Для “Слуги народа” принесли конверты с “30 сребрениками”. Участники флешмоба в Киеве потребовали снять с рассмотрения закон о столице

22.07 / “Люди голосовали, чтобы вернуть контроль”. Джонсон отверг обвинения в российском вмешательстве в Brexit

24.06 / Болтон обвинил Трампа в попытке использовать власти Украины в политических целях

16.06 / “Не было времени думать”. Ведущая Падалко впервые появилась в эфире без макияжа

16.06 / Смартфон Samsung Galaxy S21 продают в Китае за 125 долларов

03.08 / Участники протестов в Болгарии заблокировали центральную улицу в Варне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика