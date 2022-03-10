Арестованного за взятку сына замглавы МВД оставили под стражей

Самарский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест сына замглавы МВД Игоря Зубова Дениса Зубова по делу о даче взятки.

«Решение оставлено без изменений», – передает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству стороны Зубова.

Ранее Самарский районный суд 13 февраля заключил под стражу Дениса Зубова на два месяца. Вместе с ним были арестованы еще два фигуранта дела – президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

Напомним, оперативники задержали в Самарской области сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова по делу о даче взятки. Вместе с ним были еще два человека – втроем они пытались дать взятку сотрудникам УФСБ за покровительство нефтебазы «МО ТНП». Были задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сумма взяток могла составить 18 млн рублей. В СК возбудили уголовное дело.