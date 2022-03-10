 

Арестованного за взятку сына замглавы МВД оставили под стражей

10.03.2022, 14:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самарский областной суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу на арест сына замглавы МВД Игоря Зубова Дениса Зубова по делу о даче взятки.

«Решение оставлено без изменений», – передает ТАСС со ссылкой на представителя суда. Заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству стороны Зубова.

Ранее Самарский районный суд 13 февраля заключил под стражу Дениса Зубова на два месяца. Вместе с ним были арестованы еще два фигуранта дела – президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

Напомним, оперативники задержали в Самарской области сына замглавы МВД РФ Игоря Зубова по делу о даче взятки. Вместе с ним были еще два человека – втроем они пытались дать взятку сотрудникам УФСБ за покровительство нефтебазы «МО ТНП». Были задержаны также президент мини-футбольного клуба «Динамо-Самара» Игорь Карпов и бывший директор ООО «МО НТП» Василий Ермаков.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн заявил, что сумма взяток могла составить 18 млн рублей. В СК возбудили уголовное дело.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.05 / В аэропорту Борисполь задержали наркокурьера с 1 кг кокаина в брюшной полости

31.08 / Посол Германии Фельдгузен: Украина должна стать производителем и экспортером энергии, а не транзитной страной

30.01 / Адель за сутки отменила концерты в Лас-Вегасе из-за разлада в отношениях с бойфрендом – СМИ

03.12 / Новым генсеком ОБСЕ станет немецкий дипломат Хельга Шмид

03.08 / “Не забудем, не простим!” Под посольством Беларуси в Киеве прошла акция памяти погибшего активиста Шишова

28.01 / Guardian – ужесточение позиции — США пригрозили остановкой «Северного потока — 2» в случае вторжения на Украину

24.11 / Вопрос дня: Как ответить на главные возражения противников вакцинации?

05.01 / МИД отреагировал на решение Ирана обогащать уран до 20%

15.10 / Названа новая опасность коронавируса

04.10 / Facebook обвинили в распространении провоцирующего ненависть контента

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика