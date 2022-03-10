Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана на одном из спорных участков границы двух государств, сообщила пограничная служба киргизского государственного комитета нацбезопасности.

«10 марта на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в конце января произошла перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана, жители населенных пунктов на границе республик начали покидать дома.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов. Обе стороны начали стягивать к границе войска.

В Киргизии зафиксировали переброску Таджикистаном к границе тяжелой техники. В Таджикистане заявили, что Киргизия применила в конфликте на границе беспилотники.

Позже стало известно, что конфликт вспыхнул из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями. В Киргизии заявляли, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. В ответ Киргизия перевела пограничников на усиленный вариант службы. ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта.