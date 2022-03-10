 

Пограничники Киргизии и Таджикистана устроили перестрелку

10.03.2022, 9:46, Новости дня
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Перестрелка произошла между пограничниками Киргизии и Таджикистана на одном из спорных участков границы двух государств, сообщила пограничная служба киргизского государственного комитета нацбезопасности.

«10 марта на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошел инцидент с применением оружия», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Напомним, в конце января произошла перестрелка между военными Киргизии и Таджикистана, жители населенных пунктов на границе республик начали покидать дома.

Государственный комитет национальной безопасности Киргизии заявил о применении таджикской стороной минометов и гранатометов. Обе стороны начали стягивать к границе войска.

В Киргизии зафиксировали переброску Таджикистаном к границе тяжелой техники. В Таджикистане заявили, что Киргизия применила в конфликте на границе беспилотники.

Позже стало известно, что конфликт вспыхнул из-за того, что автомобили граждан Таджикистана были закиданы камнями. В Киргизии заявляли, что пограничники Таджикистана в одностороннем порядке перекрыли участок дороги в местности Торт-Кочо Баткенского района, соединяющей киргизские города Баткен и Исфану. В ответ Киргизия перевела пограничников на усиленный вариант службы. ОДКБ предложила Таджикистану и Киргизии помощь в разрешении конфликта.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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