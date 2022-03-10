 

Минтранс предложил удерживать зарубежные самолеты и платить за них в рублях

10.03.2022, 9:46, Новости дня
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Минтранс в условиях западных санкций предложил удерживать на территории РФ иностранные самолеты, взятые в лизинг, и платить за них в национальной валюте, следует из проекта соответствующего постановления.

В документе, опубликованном на портале проектов нормативных актов, указывается, что «настоящий документ устанавливает порядок исполнения договоров финансовой аренды (лизинга), договоров аренды иностранных воздушных судов (…) авиационных двигателей (…) в том числе порядок расчетов по обязательствам, предусмотренным договором (…) условия и порядок возврата иностранных воздушных судов, авиационных двигателей в ситуации применения специальных экономических мер в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций, связанных с введением ограничительных мер в отношении граждан РФ и российских юридических лиц».

Уточняется, что он применяется к договорам, заключенным до 24 февраля 2022.

Указывается, что, если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно «на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата».

В случае отсутствия решения правкомиссии, авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора.

Также при исполнении в 2022 году договора расчеты между лизингодателем и лизингополучателем осуществляются в установленные договором сроки в валюте РФ «в порядке, установленном Центральным Банком».

Как следует из пояснительной записки к документу, проект постановления согласован Минфином и Минэкономразвития, а также получено заключение Минюста России.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как будет перекроен рынок авиаперевозок РФ в связи с введенными санкциями.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что РФ будет наращивать внутренние авиаперевозки, но ее самолеты продолжат летать и за рубежом, где возможно.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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