Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 объектов на Украине

Минобороны опубликовало видео уничтожения ударными вертолетами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине.

Минобороны публикует видео уничтожения ударными вертолетами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине, подписано под кадрами в Telegram-канале РИА «Новости».

Ранее в интернете опубликовано видео полета беспилотника вокруг Запорожской АЭС, которую на данный момент полностью контролируют российские военные.

Напомним также, 5 марта Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.

До того Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».