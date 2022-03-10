 

Минобороны показало видео уничтожения вертолетами Ми-28 и Ка-52 объектов на Украине

10.03.2022, 9:46, Новости дня
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Минобороны опубликовало видео уничтожения ударными вертолетами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине.

Минобороны публикует видео уничтожения ударными вертолетами Ми-28 и Ка-52 укрепленных объектов на Украине, подписано под кадрами в Telegram-канале РИА «Новости».

Ранее в интернете опубликовано видео полета беспилотника вокруг Запорожской АЭС, которую на данный момент полностью контролируют российские военные.

Напомним также, 5 марта Минобороны РФ распространило видеоролик, на котором запечатлено уничтожение бронированной техники Украины ударными вертолетами Ка-52.

До того Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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