В ЛНР рассказали об «украинском концлагере» в колбасном цеху в Донбассе

В освобожденном селе Половинкино якобы обнаружен « реальный концлагерь », созданный в колбасном цеху, сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока.

Сорока возглавляет межведомственную рабочую группу по розыску захоронений жертв конфликта в Донбассе. Она сообщила, что в ЛНР создана «специальная комиссия по фиксации преступлений военного политического руководства Украины, Вооруженных сил и формирований Украины». Комиссия создана, чтобы «общественники, совместно с МВД, генеральной прокуратурой могли идти за армией, которая освобождает один за одним населенные пункты и фиксировать все свидетельские показания потерпевших», передает РИА «Новости».

Так, общественная организация из ЛНР «Мемориал» обнаружила в поселке Трехизбенка пыточную в подвале военного городка украинских силовиков. Кроме того, о подобных местах сообщали жители населенных пунктов Крымское, Муратово, Гречишкино, Счастье и других.

В населенном пункте Половинкино, откуда восемь лет поступали «страшные свидетельские показания потерпевших, которые находились там в качестве узников некого концлагеря, оборудованного в колбасном цеху одного из предприятий», найден «реальный концлагерь, похожий на концлагеря нацистской Германии». Как сообщила Сорока, «это казематы, помещения в полу, расположенные в бывших камерах, где вероятно ранее коптили колбасу». «Камеры размером 1,8 на 0,8 метра, а сверху решетки», – рассказала она, добавив, что «очень холодно, сыро».

По ее словам, «одна из потерпевших, которая там находилась, к сожалению, она уже умерла от тех заболеваний, которые там она получила, говорила, что людей при таких условиях содержания еще и поливали сверху ледяной водой, чтобы они не имели шансов на выживание».

Накануне сообщалось, что власти ЛНР после освобождения территории республики начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона «Айдар» в селе Половинкино. В ЛНР Сорока ранее также курировала работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.