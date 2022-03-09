Холевая кислота помогла в создании лекарства от ожирения

Научные сотрудники Техасского университета в Сан-Антонио представили свою новую разработку. В процессе недавней исследовательской работы они создали лекарственное средство, способное помочь в борьбе с ожирением.

Эксперты рассказали, что препарат эффективно блокирует действие цитохрома P450 8B1. Он известен как фермент, связанный с абсорбцией холестерина и жиром. Фермент P450 8B1 вырабатывает холевую кислоту в нашем организме и это снижает абсорбции холестерина.

Был проведен эксперимент с лабораторными грызунами, которым вводили новый препарат в течение одной недели. Это привело к снижению уровня глюкозы в крови подопытных мышей при этом, они питались продуктами с повышенным содержанием жиров.