Псаки: Отправка самолетов на Украину с базы США не в интересах НАТО

В Вашингтоне не считают предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе соответствующим интересам Америки и НАТО, сообщила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

«Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО», – передает слова Псаки РИА «Новости».

Отмечается, что для переправки самолетов из Польши на Украину по земле их пришлось бы разбирать, а потом снова собирать. Для этого понадобились бы соответствующие специалисты.

Напомним, речь идет о самолетах МиГ-29. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США.