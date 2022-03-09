 

Псаки: Отправка самолетов на Украину с базы США не в интересах НАТО

09.03.2022, 21:50, Новости дня
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В Вашингтоне не считают предложение Польши отправить боевые самолеты на Украину с базы США в Европе соответствующим интересам Америки и НАТО, сообщила на брифинге представитель Белого дома Джен Псаки.

«Я думаю, это ясно, не нужно быть военным экспертом, чтобы объяснить, почему вылет самолета с базы США в оспариваемую часть страны, где идет война, не в наших интересах, не в интересах НАТО», – передает слова Псаки РИА «Новости».

Отмечается, что для переправки самолетов из Польши на Украину по земле их пришлось бы разбирать, а потом снова собирать. Для этого понадобились бы соответствующие специалисты.

Напомним, речь идет о самолетах МиГ-29. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что предложение Польши отправить Украине МиГ-29 вызывает сложности, так как не совсем понятно, зачем их сначала передавать в распоряжение США.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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