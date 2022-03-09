 

Amazon решил прекратить отправку товаров в Россию

09.03.2022, 21:50, Новости дня
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Одна из крупнейших компаний США Amazon прекращает отправку товаров в Россию, информирует Bloomberg.

Amazon также перекрывает доступ из РФ к своему стриминговому сервису Prime Video, информирует ТАСС.

Amazon – одна из крупнейших мировых компаний, осуществляющая дистанционную торговлю товарами в большей части мира. Ранее от приема новых клиентов из РФ отказалось Amazon Web Services – подразделение компании, оказывающее услуги в сфере облачных вычислений.

Ранее платформа eBay приостановила доставку заказов в Россию и на Украину из-за логистических проблем.

С российского рынка уже ушли H&M, Asos, Inditex, которая управляет брендами Zara, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Zara Home, Uterqüe, Stradivarius, Lefties, Bershka, Adidas, McDonald’s, S&P, Victoria’s Secret и многие другие. Часть из них лишь приостановили работу. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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