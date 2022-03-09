Офис Зеленского выразил готовность урегулировать конфликт с Россией

Заместитель главы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что Киев готов дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг Украины и готов к проведению прямых переговоров Зеленского и президента РФ Владимира Путина.

«Конечно, мы готовы к дипломатическому урегулированию», – ответил украинский чиновник на вопрос в интервью Bloomberg Television, существует ли дипломатическое решение ситуации вокруг Украины, передает РИА «Новости».

Он отметил важность того, что Зеленский готов разговаривать лично с Путиным. По словам Жовква, прямой контакт необходим для завершения конфликта.

При этом он подчеркнул, что главным условием Киева для проведения этих переговоров является прекращение огня и вывод войск РФ с Украины.

Ранее делегации РФ и Украины провели три раунда переговоров. В ходе второго раунда стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств, но полноценно они не работают.

Ранее Турция предложила главам МИД Украины и РФ встретиться на полях Дипломатического форума в Анталье.

Напомним, РФ начала военную операцию на Украине 24 февраля.