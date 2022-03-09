Volkswagen начал продажи в Европе нового минивэна Multivan T7 с дизельным мотором 2.0

Новый микроавтобус Volkswagen Multivan T7 получил очередное обновление для европейского рынка.

Первоначально на рынок вышли версии с гибридными силовыми установками и бензиновыми моторами, однако теперь поступают дизельные модификации автомобиля. Под капотом установлен 2-литровый агрегат с мощностью 150 л.с. Кроме того, во всех версиях предусмотрели семиступенчатую роботизированную коробку передач и передний привод.

Кроме того, средний расход топлива достигает 5,4 литра на 100 км пути. В продаже доступна гибридная версия с 1,4-литровым мотором и электродвигателем с суммарной мощностью 218 л.с. Начальная цена автомобиля составит 44,8 тысяч евро. В топовой комплектации предусмотрели ценник 56 тысяч евро.