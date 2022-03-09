 

Бренд Nokia не планирует выпускать флагманские смартфоны

09.03.2022, 11:45, Новости дня
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Известный бренд HMD Global объявил подробности о будущих новинках смартфонов Nokia на глобальном рынке.

В частности, большинство современных моделей относится к бюджетному и среднему сегменту, тогда как флагманские аппараты практически отсутствуют. В руководстве компании констатировали, что в ближайшее время ожидать топовые устройства пока не стоит. В дальнейшем будет осуществлен выпуск новых недорогих смартфонов Nokia, которые имеют высокий потенциал.

Кроме того, пользователей намерены привлечь высокой производительностью и уровнем автономности. Пока продолжат придерживаться той же тактикой прибыли, которая позволила достичь успехов в прошлом году.



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