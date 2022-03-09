Марка Huawei показала новый смартфон без вырезов и отверстий

Китайская компания Huawei намерена продолжить выпуск новых смартфонов.

Несмотря на то, что санкции США существенно отразились на позициях крупного производителя техники, однако новые девайсы продолжат завоевывать рынок. В частности, разработчики намерены в скором времени выпустить аппарат без отверстий в экране и без вырезов.

Кроме того, аппарат позволит осуществлять основные функции, включая обработку всевозможых платежей. Специалисты прогнозируют применение продвинутых чипов и увеличенного объема памяти. Основной блок камеры получит овальную форму, однако количество датчиков пока засекречено. Остальные детали о новом уникальном смартфоне будут сообщены несколько позже.