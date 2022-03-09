 

Смартфон Samsung Galaxy A73 получит SoC Snapdragon 778G

09.03.2022, 11:45, Новости дня
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В базе Geekbench опубликовали подробности о тестировании нового смартфона Samsung Galaxy A73.

До настоящего времени девайс до сих пор не представлен, однако официальный анонс устройства состоится в течение нескольких недель. Напомним, новинка южногокорейского бренда Samsung Galaxy A73 имеет мощный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 778G с улучшенным видеочипом и поддержкой сетей пятого поколения.

Аппарат получил 8 гигабайт оперативной памяти, а также продвинутую операционную систему Android 12 с фирменной оболочкой. Смартфону приписывают 6,7-дюймовый экран с высоким разрешением. Модель получила дисплей с частотой обновления кадров 120 Гц. Основная камера имеет датчик 108 мегапикселей. Емкость аккумулятора составит 5000 мАч.



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