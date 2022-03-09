Невзлин отказался от российского гражданства

Российско-израильский предприниматель и общественный деятель, один из бывших руководителей нефтяной компании «ЮКОС» Леонид Невзлин отказался от российского гражданства.

Невзлин сообщил в Facebook, что он отказывается от российского гражданства: «Все эти годы, как и многие, я шел на компромиссы, оставляя себе этот паспорт».

«Российское гражданство уже само по себе стало клеймом позора, которое я носить больше на себе не хочу. Хватит (…) Я житель Израиля, и если уж думать о втором гражданстве, то был бы горд обладать украинским паспортом», – написал он.

Невзлин отметил, что его «культурные корни, русский язык, – останутся важнейшей частью моей самоидентификации», и, возможно, «настанет время, когда я захочу снова стать гражданином России». Он также указал, что уже почти 20 лет живет вне России.

По данным электронной энциклопедии «Википедия», Невзлин проживает в Израиле. Российским судом заочно приговорен к пожизненному заключению по обвинению в организации убийств, эту меру наказания поддержал Верховный суд России. Кроме того, он осужден на шесть лет лишения свободы за присвоение акций ВНК.