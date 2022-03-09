 

Народная милиция ДНР заявила, что освободила 66 населенных пунктов

09.03.2022, 9:50, Новости дня
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Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) взяла под контроль 66 населенных пунктов, сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«На данный момент мы уже освободили 66 различных населенных пунктов. В основном это все происходит на южном направлении», – передает ТАСС слова Басурина в эфире канала «Россия-24».

Басурин уточнил, что на данный момент армия ДНР вышла к Запорожской области, наступательная операция разворачивается по северному направлению. Он добавил, что украинские военнослужащие продолжают обстреливать Горловку, Донецк и Докучаевск из реактивных систем залпового огня «Град», а также из тяжелой артиллерии и минометов.

Ранее в среду Минобороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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