Народная милиция ДНР заявила, что освободила 66 населенных пунктов

Народная милиция Донецкой Народной Республики (ДНР) взяла под контроль 66 населенных пунктов, сообщил замначальника управления народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

«На данный момент мы уже освободили 66 различных населенных пунктов. В основном это все происходит на южном направлении», – передает ТАСС слова Басурина в эфире канала «Россия-24».

Басурин уточнил, что на данный момент армия ДНР вышла к Запорожской области, наступательная операция разворачивается по северному направлению. Он добавил, что украинские военнослужащие продолжают обстреливать Горловку, Донецк и Докучаевск из реактивных систем залпового огня «Град», а также из тяжелой артиллерии и минометов.

Ранее в среду Минобороны РФ опубликовало оригинал секретного приказа командующего национальной гвардией Украины от 22 января 2022 года о наступлении на Донбасс в марте этого года.