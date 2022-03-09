 

Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США

09.03.2022, 3:25, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В связи с санкциями против РФ цены на бензин в США пойдут вверх, администрация Соединенных Штатов ничего не может с этим сделать, сообщил американский президент Джо Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Президента Соединенных Штатов спросили, что он намерен сказать американскому народу по поводу ситуации с ценами на бензин. «Они будут расти», – ответил Байден. Затем его спросили, что он может в связи с этим предпринять. «Сейчас мы мало что можем сделать <…>. РФ несет ответственность», – приводит слова Байдена ТАСС.

Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из РФ и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / Умерла актриса из фильма «Двенадцать месяцев» Наталья Попова

04.07 / Глава Всеукраинского совета церквей умер от коронавируса

24.01 / Путин обсудил стратегическое партнерство с президентом Кубы

02.08 / В Армении избрали вице-спикера парламента

17.07 / Болтон заявил о возможности «остановить» «Северный поток – 2»

13.10 / Эксперты прогнозируют падение цен на ОЗУ до конца года

03.07 / Dodge презентовала седан Charger SRT Hellcat Redeye

09.07 / Лукашенко посетовал на обрушившиеся на Белоруссию «пандемии»

27.07 / “Ротару в молодости”, “Подумал, что Ефросинина”. Ласточкин взорвал сеть, переодевшись в девушку

05.12 / Украинцы венгерского происхождения начали получать письма с угрозами расправой – Нацполиция

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика