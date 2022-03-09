Байден заявил о неизбежности роста цен на бензин в США

В связи с санкциями против РФ цены на бензин в США пойдут вверх, администрация Соединенных Штатов ничего не может с этим сделать, сообщил американский президент Джо Байден, слова которого приводит пресс-пул Белого дома.

Президента Соединенных Штатов спросили, что он намерен сказать американскому народу по поводу ситуации с ценами на бензин. «Они будут расти», – ответил Байден. Затем его спросили, что он может в связи с этим предпринять. «Сейчас мы мало что можем сделать <…>. РФ несет ответственность», – приводит слова Байдена ТАСС.

Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из РФ и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.