 

Москва предупредила Вашингтон о последствиях отказа от российских энергоресурсов

09.03.2022, 3:25, Новости дня
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Отказ США от российских энергоресурсов приведет к значительным колебаниям на мировых рынках, а рядовые американцы, сталкивающиеся с ростом цен на бензин, еще больше пострадают, говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне.

Как подчеркнули в диппредставительстве, в США не задумываются о том, что рестрикции – это всегда обоюдоострое оружие. «Рядовые американцы [уже] сталкиваются с растущими ценами на бензин, электроэнергию и отопление, а с введением новых санкций пострадают еще больше. Очевидно, что отказ от наших ресурсов приведет к значительным колебаниям и на мировых энергорынках, негативно отразится на интересах компаний и потребителей, прежде всего в самих США», – приводит текст комментария посольства РФ в США ТАСС.

«Санкционное давление США на Россию уже давно перешло все границы политического и экономического смысла. Последние несколько недель продемонстрировали это совершенно четко. Сегодняшнее решение Вашингтона запретить закупки нефти, нефтепродуктов, газа и угля из РФ из той же категории. Цель – продемонстрировать готовность пожертвовать собственными интересами ради того, чтобы «побольнее ударить» нашу страну».

«России есть куда перенаправить нашу высококачественную и конкурентоспособную продукцию, – подчеркнули в посольстве. – Американской стороне пора осознать иллюзорность попыток продиктовать свою волю и заставить нас отказаться от защиты национальных интересов при помощи санкционной дубины».

Накануне Байден объявил о запрете на импорт российской нефти и газа в США. После этого цена бензина в ряде штатов приблизилась к 7 долларам за галлон. Сенатор от штата Дэлавер Крис Кунс спрогнозировал начало глобального энергетического кризиса из-за запрета администрации Соединенных Штатов на покупку нефти у России. Как считает политолог и американист Малек Дудаков, введенное Байденом эмбарго на поставки российской нефти в США усугубит энергетический кризис и подхлестнет дальнейший рост продовольственной инфляции, на которую влияет и дефицит поступающих из РФ и Белоруссии удобрений. В связи с этим прогнозируется падение урожая в ряде регионов на 50 и более процентов.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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