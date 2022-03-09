ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой

Банк РФ вводит временный порядок операций с наличной валютой, сообщил регулятор.

«Банк РФ с 9 марта по 9 сентября 2022 года устанавливает следующий порядок выдачи средств с валютных вкладов или счетов граждан. Все средства клиентов на валютных счетах или вкладах сохранены и учтены в валюте вклада, клиент может снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи», – приводит сообщение регулятора ТАСС.

В период действия временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США независимо от валюты счета. Конвертация других валют в доллар будет происходить по рыночному курсу на день выдачи. ЦБ отмечает, что получить валюту можно будет в кассе банка. При этом граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. «Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт», – отмечает регулятор.

Граждане смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выдачи.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. «Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение», – указывает ЦБ.

По данным регулятора, в российских банках около 90% валютных счетов не превышают сумму в 10 тыс. долларов США, то есть 90% держателей валютных вкладов или счетов смогут полностью получить свои средства в наличной валюте.

В понедельник аналитик и экономист Александр Разуваев призвал россиян не паниковать из-за падения курса рубля к американской и европейской валютам.