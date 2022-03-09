Глобальный сбой произошел в работе музыкального сервиса Spotify

В ряде стран, включая Россию, зафиксирован сбой в работе музыкального интернет-сервиса Spotify, свидетельствуют данные сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов.

Больше всего жалоб на работу сервиса поступает из США, Германии, Британии, Канады, Швеции, Испании и Японии. Сообщившие о неполадках пользователи в первую очередь отмечают трудности в работе приложения, сайта и потокового аудио, передает ТАСС.

Российские пользователи также информируют о сбоях. В РФ 78% пользователей испытывают проблемы с авторизацией, 19% жалуются на работу приложения, еще 3% испытывают трудности с потоковым аудио.

На странице музыкального интернет-сервиса Spotify в соцсети Twitter сообщается, что компания работает над решением проблемы.

Напомним, в прошлую пятницу сбой произошел в российском сегменте соцсети Facebook, принадлежащей американской транснациональной компании Meta. Кроме того, 27 февраля пользователями в РФ фиксировались сбои в работе мессенджера Telegram.