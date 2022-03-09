 

Coca-Cola объявила о приостановке работы в России

09.03.2022, 0:35, Новости дня
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Американский производитель безалкогольных напитков The Coca-Cola Company приостановил деятельность на территории России, говорится в сообщении компании.

«The Coca-Cola Company сегодня объявила, что приостанавливает деловую активность в России», – приводит текст сообщения компании ТАСС.

В компании подчеркнули, что продолжат следить за развитием ситуации вокруг Украины.

Coca-Cola Hellenic Bottling Company AG (Coca-Cola HBC) – ведущая компания по производству и дистрибуции напитков The Coca-Cola Company в Европе и часть cистемы Coca-Cola. Coca-Cola HBC AG работает в 28 странах и обслуживает население численностью 595 млн человек.

Coca-Cola HBC РФ принадлежат десять заводов по производству безалкогольных напитков и соков в Москве и Московской области, Петербурге, Самаре, Екатеринбурге, Ростовской области, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке.

Ранее во вторник глава McDonald’s Крис Кемпчински объявил, что компания решила временно закрыть все 850 ресторанов на территории России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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