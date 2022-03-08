 

Байден: РФ не сможет удержать Украину под контролем

08.03.2022, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия стремится удерживать Украину под контролем, но никогда не сможет добиться этого, сообщил президент США Джо Байден.

«Уже ясно, что Украина никогда не будет победой для [президента РФ Владимира] Путина. Путин может быть в состоянии взять город, но он никогда не сможет удержать страну», – цитирует ТАСС главы Белого дома.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Транспортно-десантный корабль ВМС США «Юма» покинул Черное море

24.01 / Названа европейская цена смартфона Samsung Galaxy S22

28.09 / Угонщик наехал на владельца авто и подрался с полицейскими в Москве

03.10 / Россия превращается из федерации в унитарное полицейское государство – Венедиктов

19.08 / Водитель «заминированного» автомобиля у Капитолия сдался полиции

19.11 / Экономика: В «черную пятницу» россиян ждут скидки от мошенников

06.11 / Умер Герой РФ Сергей Палагин

05.02 / Названа цена смартфона OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

20.07 / В Украине стартует пятый этап вакцинации от COVID-19. Ляшко рассказал, кого будут прививать

15.07 / Кремль назвал выборы президента внутренним делом Белоруссии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика