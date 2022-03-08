ЕС решил не запрещать импорт российских энергоносителей

Евросоюз не намерен запрещать импорт энергоносителей из России, сообщил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.