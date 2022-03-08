 

ЕС решил не запрещать импорт российских энергоносителей

08.03.2022, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Евросоюз не намерен запрещать импорт энергоносителей из России, сообщил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Об этом информирует РИА «Новости». 

Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа. 

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта. 

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Представитель Зеленского в КСУ рассказал, когда заработают обновленные органы судебной власти

17.01 / “Укрзалізниця” планирует восстановить сообщение с территориями, прилегающими к Крыму

03.02 / Макрон допустил использование «Спутника V» во Франции

13.10 / Космонавт объяснил полный запрет алкоголя на МКС

23.07 / Отдыхающие в Сочи начали купаться в море, несмотря на штормовое предупреждение

26.10 / 120 койко-мест. В Херсонскую область доставили мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

27.07 / Самолет министра обороны Турции экстренно сел в аэропорту города Адана

30.06 / Весомый вклад в борьбу с COVID-19 в России внесли военные медики

05.09 / Дочь Лободы будет жить с бабушкой и учиться в одной школе с детьми Пугачевой

12.03 / На МКС выбросили 2,5 тонны мусора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика