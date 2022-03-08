ЕС решил не запрещать импорт российских энергоносителей
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Евросоюз не намерен запрещать импорт энергоносителей из России, сообщил верховный представитель ЕС по международным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Об этом информирует РИА «Новости».
Ранее американский лидер Джо Байден заявил, что США вводят запрет на весь импорт российской нефти и газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что европейским странам необходимо отказаться от зависимости от российских энергоносителей. Корреспондент агентства Bloomberg Дженнифер Джейкобс сообщила, что США планируют одобрить запрет на импорт российской нефти 8 марта.
Газета ВЗГЛЯД отмечала, что отказ от российских нефти и газа станет шоком для всего мира.
Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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