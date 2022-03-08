 

Жителя Ленобласти оштрафовали за дискредитацию российских военных

08.03.2022, 15:17, Новости дня
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Житель Выборга Ленинградской области привлечен к административной ответственности за попытку дискредитировать Вооруженные силы России, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

По информации полиции, 58-летний мужчина провел одиночный пикет, демонстрируя плакат с дискредитирующим российскую армию содержанием, передает РИА «Новости». 

Активиста задержали и составили в отношении него протокол по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности).

Суд, рассмотрев дело, назначил мужчине штраф в 30 тыс. рублей.

Ранее жителя Кузбасса оштрафовали на 60 тыс. рублей за призывы принять участие в митинге против спецоперации по демилитаризации Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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