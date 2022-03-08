 

Иран вывел на орбиту спутник

08.03.2022, 15:17, Новости дня
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Власти Ирана успешно запустили отечественный спутник «Нур-2» и вывели его на околоземную орбиту, информирует телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Отмечается, что для запуска был использован трехступенчатый ракетоноситель, который достиг скорости 6,7 км/с. В течение 480 секунд спутник был доставлен на орбиту в 500 км. Запуск проводился в пустыне в районе города Шахруд (Имамшахр) на северо-востоке страны, передает ТАСС.

Иранские власти в течение многих лет работают над развитием космической программы и успешно запустили несколько спутников. 6 февраля 2020 года глава Иранского космического агентства Мортеза Барари заявил, что Тегеран после 2023 года сможет при помощи ракеты «Соруш» выводить спутники на высоту 36 тыс. км, то есть на геосинхронную орбиту.

Ранее американское издание со ссылкой на представителей властей в США и на Ближнем Востоке выступило с утверждением, что благодаря российскому спутнику Иран может получить беспрецедентную возможность отслеживать военные цели.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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