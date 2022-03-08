В Минтруде сказали, сколько семей получат новое пособие на детей

Новые выплаты на детей от 8 до 16 лет семьям с низкими доходами получат родители более чем 5 млн детей, сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Новое пособие позволит поддержать семьи, в которых растут более 5 млн детей в возрасте от 8 до 16 лет включительно. Мера поддержки начнет действовать с 1 апреля, а заявления принимаются с 1 мая, то есть семьям пособия будут начисляться за период с 1 апреля», – цитирует РИА «Новости» Котякова.

По его словам, в мае семья получит пособия сразу за апрель и май.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил принять решение, что все семьи с невысокими доходами будут получать выплаты на детей в возрасте от 8 до 16 лет.