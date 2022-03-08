 

Apple запретила россиянам просмотр презентации на сайте и на YouTube

08.03.2022, 12:30, Новости дня
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Американская компания Apple отключила для российских пользователей доступ к весенней презентации на официальном сайте и на YouTube.

«Видео недоступно. Владелец видео запретил его просмотр в вашей стране», – передает РИА «Новости» сообщение на странице трансляции на YouTube.

Ранее Apple сообщила, что приостанавливает продажи товаров в России, ограничит доступ к приложениям RT и Sputnik вне РФ, а также ограничит использование системы платежей из-за ситуации вокруг Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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