 

Зеленский согласился обсудить признание Крыма и республик Донбасса

08.03.2022, 12:30, Новости дня
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Зеленский, отвечая на вопрос о возможности признания Крыма и республик Донбасса, сообщил о возможности обсуждать этот вопрос и найти компромисс относительно дальнейшего проживания людей на этих территориях.

Зеленский дал интервью американскому телеканалу ABC, в ходе которого ему был задан вопрос, возможно ли признание Крыма частью России, а ДНР и ЛНР – независимыми республиками.

«Я думаю, что мы можем обсуждать вопросы, касающиеся временно оккупированных территорий и непризнанных республик, которых не признал никто, кроме России, этих псевдореспублик, мы можем найти компромисс о дальнейшей судьбе этих территорий. Для меня самое важное – это то, как на этих территориях будут жить люди, которые хотят быть частью Украины. Кто на Украине захочет принять их? Поэтому вопрос намного сложнее, чем просто признание», – передает РИА «Новости» слова Зеленского.

Он также призвал Владимира Путина начать переговоры и установить диалог.

Напомним, 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО РФ заявили, что Вооруженные силы РФ не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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