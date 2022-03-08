Силовики поздравили российских женщин с 8 Марта

Военнослужащие Министерства обороны России, сотрудники силовых ведомств и молодогвардейцы в рамках акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!» поздравили российских женщин с Международным женским днем.

В преддверии Международного женского дня в рамках акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!», курсанты Военного университета поздравили женщин с праздником, подарили дамам цветы и хорошее настроение.

Российские военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане, в свою очередь, поздравили женщин-ветеранов войны и труда, вдов военнослужащих и многодетных матерей с Международным женским днем.

В трех регионах Сибири военнослужащие ЦВО присоединились к акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!». Военнослужащие общевойскового объединения, территориальной военной комендатуры и военной автоинспекции Центрального военного округа (ЦВО) в Новосибирской области, Республике Хакасия и Алтайском крае поздравили женщин с 8 Марта.

Российские миротворцы также присоединились к акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!» и поздравили жительниц Нагорного Карабаха.

Тем временем сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии в Москве поздравили с праздником медицинский персонал Национального медицинского исследовательского Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева с Международным женским днем.

Российские полицейские также присоединились к акции. «Вам, Любимые: полиция РФ гордится прекрасной половиной женского коллектива», говорится в поздравлении.

Краснодарские молодогвардейцы также поздравили городских врачей с Международным женским днем в рамках акции «ВАМ, ЛЮБИМЫЕ!».