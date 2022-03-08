 

Малайзия отказалась вводить односторонние санкции против России

08.03.2022, 11:05, Новости дня
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Малайзия не намерена вводить односторонние санкции против России, подчеркнув, что такое решение может принимать только ООН, сообщил в парламенте министр иностранных дел Сайфуддин Абдулла.

«Мы не верим в односторонние санкции и не намерены их вводить», – передает ТАСС слова главы ведомства. «Санкции должны устанавливаться ООН», – добавил он. «Малайзия, являясь членом Совета по правам человека, уже выражала свою позицию, которая заключается в прекращении огня [на Украине] и продолжении переговоров», – приводит его слова издание «Стар».

Министр также призвал «быть осторожным с введением санкций, даже несмотря на то, что они являются одним из самых мощных оружий в мире». «Если такие меры не будут носить точечный характер, то пострадают невинные люди», – добавил Сайфуддин.

Ранее Китай отказался присоединяться к односторонним санкциям против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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