Yamaha пока продолжает работу на российском рынке

Японская компания Yamaha продолжает вести свою деятельность в РФ в обычном режиме, хотя и испытывает проблемы с поставками музыкальных инструментов и оборудования из-за ситуации вокруг Украины, сообщили в пресс-службе компании.

«Это факт, что экспорт временно приостановлен из-за проблем с логистикой, связанных с текущей ситуацией на Украине. Однако, если проблема с логистикой будет решена, мы планируем осуществлять поставки, как и раньше. Соответственно, это не означает, что мы уходим с российского рынка», – передает ТАСС сообщение Yamaha.

В пресс-службе компании также заявили, что точки продаж в настоящее время работают в обычном режиме и запасы продукции на складах пока имеются.

Ранее во вторник правительство Японии ввело санкции в отношении 20 россиян, среди которых бизнесмены и чиновники, в связи с ситуацией вокруг Украины и военной операцией России.

Япония ранее утвердила введение экспортных санкций против 49 компаний и организаций РФ, включая «Рособоронэкспорт», Ростех, ФСБ и СВР. Также Япония решила заморозить активы ряда российских банков, включая ВТБ. Кроме того, персональные санкции были введены в отношении руководства России. В список попали президент РФ Владимир Путин, зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, руководитель Минобороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Напомним, 25 февраля премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил, что Токио решил усилить санкции против Москвы из-за операции на Украине и ввести ограничения на выдачу россиянам виз, ограничить экспорт в Россию полупроводников, а также заморозить активы ряда финансовых учреждений России.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.