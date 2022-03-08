 

ЛНР утверждает, что захватила под контроль 54 населенных пункта Украины

08.03.2022, 8:20, Новости дня
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Под контроль Луганской народной республики всего перешло 54 населенных пункта, которые контролировались украинскими войсками, сообщила Народная милиция ЛНР.

«В ходе наступательных действий в период с 5 по 8 марта подразделениями Народной милиции были освобождены 8 населенных пунктов Республики. Всего под контроль Луганской Народной Республики перешло уже 54 населенных пункта, находившихся под украинской оккупацией», – передает РИА «Новости» заявление Народной милиции ЛНР.

Напомним, в понедельник в Минобороны сообщили, что группировка войск Луганской Народной Республики, продолжая наступательные действия, взяла под контроль населенные пункты Кудряшковка, Вороново, Метелкино, Медвежье, Аскороновка, Петровка, Александровка. Подразделения Народной милиции Донецкой Народной Республики установили контроль над населенными пунктами Латьмое, Березовое, Ясное, Максимовка и Валерьяновка.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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