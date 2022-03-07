МИД: Поставляемые Киеву Западом «Стингеры» могут попасть к террористам

Американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом. Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей – лишь вопрос времени», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Эти ПЗРК несут огромную опасность для гражданской авиации, поставляемые же ПТРК могут угрожать железнодорожному транспорту и объектам инфраструктуры, предупредила она.

В конце января страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. На Украину прибыл груз противотанковых ракет.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.