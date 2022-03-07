 

МИД: Поставляемые Киеву Западом «Стингеры» могут попасть к террористам

07.03.2022, 18:54, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Американские переносные зенитно-ракетные комплексы «Стингер», поставляемые Киеву Западом, могут попасть в руки к террористическим группировкам, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Организаторы этих поставок не могут не осознавать растущую угрозу попадания этого высокоточного оружия в руки террористических элементов и бандформирований не только на Украине, но и в Европе в целом. Переток этих типов оружия в теневой оборот и в руки террористических сетей – лишь вопрос времени», – цитирует Захарову РИА «Новости».

Эти ПЗРК несут огромную опасность для гражданской авиации, поставляемые же ПТРК могут угрожать железнодорожному транспорту и объектам инфраструктуры, предупредила она.

В конце января страны НАТО всего за несколько дней поставили Киеву сотни тонн вооружений. На Украину прибыл груз противотанковых ракет.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Майкл Помпео: Гибель «300 россиян» в Сирии послужила предупреждением для Москвы

07.10 / Еще один советник Трампа, Стивен Миллер, заразился коронавирусом

18.11 / “Если бы голая”, “Аж больно стало”. Тодоренко в мини резко села на шпагат

17.08 / НАТО отверг обвинения Лукашенко в наращивании военной мощи на границе с Беларусью

01.01 / Бывшие послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции на случай вторжения РФ в Украину

24.08 / В США назвали число эвакуированных из Афганистана

07.06 / Разговор Зеленского с Байденом и скандал вокруг украинской футбольной формы. Главное за день

10.01 / Токаев назвал срок пребывания миротворцев ОДКБ в Казахстане

08.09 / Польский депутат – многие страны ЕС ставят интересы с Россией выше независимости Белоруссии

09.08 / В Бразилии число больных COVID-19 превысило 3 млн

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика