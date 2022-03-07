В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России
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США просчитались, когда решили ввести санкции против российских разработчиков вооружений, пишет китайское издание Global Times.
Отмечается, что США хотели причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам.
Однако, отмечает издание, санкции не окажут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. При этом применение российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, передает РИА «Новости».
Global Times считает, что РФ сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.
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Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что санкции против РФ окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.
В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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