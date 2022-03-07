 

В Китае указали на просчет США в связи с санкциями против России

07.03.2022, 16:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

США просчитались, когда решили ввести санкции против российских разработчиков вооружений, пишет китайское издание Global Times.

Отмечается, что США хотели причинить серьезный ущерб российским разработчикам и производителям оружия и нанести удар во вооруженным силам.

Однако, отмечает издание, санкции не окажут ожидаемого в Вашингтоне эффекта, поскольку российская оборонная промышленность является самостоятельной и не зависит от западных технологий. При этом применение российской военной техники в реальных боевых условиях станет для нее высококачественной рекламой и повысит спрос на оружие из России, передает РИА «Новости».

Global Times считает, что РФ сумеет преодолеть введенные против нее финансовые санкции.

View this post on Instagram

A post shared by ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru)

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил, что санкции против РФ окажут существенное влияние на экономику и финансовые рынки в мире со значительными побочными последствиями для разных стран.

В условиях “специальной военной операции” проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.12 / В Японии жертвами пожара в больнице стали более 20 человек, подозревают поджог

02.08 / На трибунах в Токио олимпийский чемпион из Великобритании занимался вязанием. Видео

20.08 / Москва заявила об отсутствии у США права возвращать санкции ООН против Ирана

01.11 / Синоптики рассказали о погоде в Москве

09.10 / Кабмин Украины утвердил проект переименования шести парков и заказников – Мокан

08.06 / Times – «климатический план Маршала» — Джонсон призывает G7 поддержать его идею по защите окружающей среды

04.10 / Палатный: ГБР собирается прийти ко мне с обысками, а должно посетить героев офшоров

09.02 / Всемирную торговую организацию впервые возглавит темнокожая женщина

23.01 / Мишустин поручил проверить обоснованность стоимости ПЦР-тестов на COVID

07.12 / “Болезненные напоминания о том, что государственные институты Украины слабы”. Профессор Колумбийского университета – о “зеленых” облигациях

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика