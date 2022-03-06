 

В ДНР заявили о расстреле националистами пытавшихся выйти из Мариуполя жителей, но это их версия событий

06.03.2022, 20:18, Новости дня
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Боевики подразделения «Азов» расстреляли колонну мирных жителей, пытавшихся выйти из Мариуполя по гуманитарному коридору трассы М23 в направлении Новоазовска, сообщили в ДНР.

«По предварительной информации, двое гражданских убиты и четверо получили ранения», – говорится в сообщении народной милиции ДНР Telegram-канале.

При этом, отметили в ведомстве, военнослужащие Донецкой народной республики и Вооруженных сил РФ обеспечили безопасный выход из города примерно для 150 человек.

«Данный вопиющий случай в очередной раз доказывает, что украинская армия целенаправленно нарушает нормы Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны. Совершенные военные преступления не имеют срока давности», – отмечается в заявлении.

Ранее представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что украинская сторона отказалась гарантировать режим тишины в Мариуполе и Волновахе. Штаб территориальной обороны ДНР сообщил, что ДНР эвакуировала из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район более 300 человек, несмотря на провокации украинских националистов.



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