 

Космический мусор угрожает спутникам, астронавтам и космическим станциям

06.03.2022, 20:09, Новости дня
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Исследователи рассказали, что космический мусор способен уничтожить спутники и космические станции, а также это может привести к скоропостижной гибели астронавтов. Об этом сообщает портал ScienceNewsForStudents.

В конце 2021 года семь астронавтов на борту Международной космической станции проснулись от неприятных новостей. Станция приближалась прямо к неожиданно опасной зоне, заваленной мусором. Столкновение могло серьезно повредить космический корабль.  Космонавты закрыли люки между отсеками МКС и забрались в спасательные корабли. К счастью, им удалось пройти этот район без происшествий.

Эксперты проанализировали возможную опасность и выяснили, что ранее в тот же день российское правительство запустило ракету, чтобы взорвать большой спутник, который не работал с 1980-х годов. 

Пока ракета делала свое дело, взрыв создал «поле мусора». Разбитый спутник засыпал космос примерно 1 500 кусками мусора, достаточно большими, чтобы их можно было увидеть и отследить в телескоп. Он также произвел сотни тысяч более мелких деталей. Даже маленький кусочек мог пробить дыру во внешней части космической станции и угроза от одного этого спутника может сохраняться годами, если не десятилетиями.

Космический мусор представляет собой растущую угрозу. Действительно, этот мусор «сейчас является главной заботой людей, изучающих управление космическим движением», — говорит Пэт Сейцер. Он астроном из Мичиганского университета в Анн-Арборе, использующий телескопы и компьютеры для изучения орбитального мусора.

«Мы сами создали этот риск, — говорит Дон Поллакко. К счастью, добавляет он, «есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы это не было риском». Астроном из Уорикского университета в Англии, Поллакко руководит новым Центром изучения космической области. 

На данный момент ученые сосредоточены на окружающей среде в ближайшем к Земле космическом пространстве. Они предупреждают, что проблема мусора угрожает будущему космического транспорта.



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