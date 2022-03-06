 

Россияне провели флешмоб в знак солидарности с решением провести спецоперацию на Украине

06.03.2022, 20:09, Новости дня
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В Сети множатся высказывания в поддержку спецоперации РФ на Украине. Флешмоб запустил ТГ-канал «Русский шепот». 

Так, в рамках акции жители Камчатки напомнили о легендарном советском разведчике Николае Кузнецове, который внес большой вклад в дело разгрома фашисткой Германии и был убит нацистами. 

Житель города Ангарска в своем видеоролике высказал слова поддержки участникам спецоперации на Украине. Также в Ангарске напомнили о важности защиты детей из ЛДНР. 

«Русские своих не бросают! Za детей Донбасса!» – призывают жители города. 

По словам жительницы Красноярска, ее тревожит происходящее, но она совершенно уверена в необходимости поддерживать свою страну. 

«Критические ситуации всегда очень хорошо показывают, кто и чего стоит. Из страны сбежали многие, кто кормились здесь годами, кто всем обязан России. Многие мои знакомые очень боятся за свое благополучие и лицемерно поют песни про мир во всем мире. Вот уж точно: где вы были раньше, когда это не касалось непосредственно ваших жизней и кошельков?» – написала  она. 

Схожее мнение высказал житель Петербурга.

«Как и везде, есть свои трудности и несправедливости, но мне здесь нравится, я люблю свой город, страну и хочу поддержать военных, которые сражаются за своих, за нас и за мир. А остальные пусть разбегаются, от них нет никакого толка, кроме потребительства и унижения. Я хочу, чтобы моя страна была живой и сильной», – считает пользователь. 

С должным пониманием отнеслись к действиям РФ на Украине жители Малайзии и Новой Зеландии. 

 «Дай Бог Победы доблестному российскому воинству и успешного завершения войсковой операции на Украине по зачистке от неонацистов и НАТО. Русские новозеландцы с вами. Нас много, так как всё больше и больше людей даже здесь начинают понимать, что официальные СМИ говорят о РФ ложь, только ложь и ничего кроме лжи», – написал житель  Веллингтона. 

Поддержали Россию и жители Узбекистана. 

«Zа Правду! Zа наших! Нас много. Мы с вами!», – пишут они. 

Спецоперация РФ по денацификации и демилитаризации Украины началась 24 февраля. Целью ее является защита жителей Донбасса от неправомерных действий со стороны действующих властей Украины.



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