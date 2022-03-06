Минобороны получило доказательства разработки биооружия на Украине, но это российская версия

Документы, полученные российской стороной подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от РФ разрабатывались компоненты биологического оружия, сообщил журналистам официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.

Он также добавил, что вскрыты факты экстренной зачистки Киевом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой минобороны США.

По его словам, с началом российской военной спецоперации на Украине украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.

«Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьезные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины. В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас», – цитирует ТАСС Конашенкова.