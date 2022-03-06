В Минобороны заявили об уничтожении всей боеспособной авиации Украины

Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации уничтожили практически всю боеспособную авиацию киевского режима , только за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и два вертолета, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Истребительной авиацией и ПВО ВКС РФ сбито в воздухе еще три украинских истребителя Су-27 и три беспилотных летательных аппарата. Всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета», – цитирует ТАСС Конашенкова. Он также добавил, что практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена.

Кроме того, в Минобороны заявили, что всего за вчерашний и неполный сегодняшний день военно-воздушные силы Украины потеряли 11 боевых самолетов и 2 вертолета.

«Практически вся боеспособная авиация киевского режима уничтожена. Вместе с тем, нам достоверно известно об украинских боевых самолетах, ранее перелетевших в Румынию и другие приграничные страны. Обращаем внимание, что использование аэродромной сети этих стран для базирования украинской боевой авиации с последующим применением против российских вооруженных сил, может расцениваться как вовлечение данных государств в вооруженный конфликт», – сообщил Конашенков.

Также Конашенков заявил, что аэродром военно-воздушных сил Украины в Виннице был уничтожен ударом высокоточного оружия ВС РФ.

Ранее сообщалось, что российские военные высокоточным оружием большой дальности вывели из строя аэродром военно-воздушных сил Украины, расположенный в Староконстантинове.