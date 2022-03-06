 

Басурин: Гуманитарные коридоры Мариуполя и Волновахи будут открыты с утра

06.03.2022, 9:40, Новости дня
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Гуманитарные коридоры в Мариуполе и Волновахе снова будут открыты с утра в воскресенье, сообщил заместитель главы Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

«С утра опять гуманитарные коридоры снова будут открыты как в Мариуполе, так и Волновахе. Мы надеемся, что все-таки те украинские командиры, которые руководят процессом обороны населенных пунктов, дадут своим подчиненным команду, чтобы они разблокировали выход из населенных пунктов и гражданское население могло покинуть данные населенные пункты», – передает ТАСС его слова.

Ранее сообщалось, что российская сторона создала все условия для возвращения освобожденных территорий на Украине к мирной и безопасной жизни.

В пятницу заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщал, что из украинского города Мариуполя по гуманитарному коридору смогли выбраться меньше двух десятков человек.



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