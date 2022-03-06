 

Стало известно о задержании борта «Уральских авиалиний» в Египте из-за заявки лизингодателя

06.03.2022, 3:20, Новости дня
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Самолет авиакомпании «Уральские авиалинии» задержан в Шарм-эш-Шейхе из-за заявки лизингодателя, сообщил информированный источник.

Борт U6 1886 должен был вылететь в субботу из Шарм эш-Шейха в Домодедово. Маршрут самолета проходил над территорией Кипра.

«Лизингодатель подал заявку в египетские авиационные власти, чтобы они остановили этот самолет, и Евроконтроль (Европейская организация по безопасности воздушной навигации) не выдает разрешение на пролет своей зоны, чтобы они вернулись», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

В субботу с курортов Египта на Красном море в Россию благополучно вернулись два других борта «Уральских авиалиний», которые также летели через территорию Кипра. Собеседник агентства отметил, что сейчас идет согласование других маршрутов, «однако на это может уйти время».

Другой источник сообщил, что туристов, которые не смогли вылететь в Россию, вернули в отели.

Ранее авиаперевозчик Azur Air временно остановил пассажирские рейсы в другие страны с 8 марта по рекомендации Росавиации.

Росавиация рекомендовала авиакомпаниям ограничить рейсы за границу. «Аэрофлот» с 8 марта также намерен приостановить все полеты за рубеж, кроме рейсов в Минск.

Сообщалось также, что российская авиакомпания S7 Airlines c 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Также рейсы приостановила «Победа».



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