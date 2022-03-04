 

Стало известно, как молоко влияет на рассеянный склероз

04.03.2022, 20:05, Новости дня
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Стало известно, что люди с диагнозом «рассеянный склероз» нередко жалуются на прогрессирование своего заболевания после употребления продуктов на основе молока. В связи с этим они провели эксперимент, в котором изучили влияние молочных продуктов на симптомы рассеянного склероза.

Специалисты вводили лабораторным грызунам белки коровьего молока. После тщательных наблюдений они убедились, что подопытные мыши демонстрировали неврологические расстройства.

Ученые отметили, что это происходит из-за повреждения изолирующего слоя вокруг нервных волокон. Предполагается, что к этому приводит неправильно направленная иммунная



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